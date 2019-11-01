Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

1 ноября 2019 01:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" - написал Трамп в твиттере.

В Белом доме после голосования в конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в палате представителей большинство, об этом знают.

"Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа, распространенном его администрацией.

В сообщении также подчеркивается, что демократы ежедневно тратят время на "фиктивный импичмент", вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов.

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