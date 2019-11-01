Легкий самолет при аварийной посадке врезался в машину во Флориде

1 ноября 2019 02:18 (UTC+04:00)

Одномоторный самолет Beechcraft Baron во время аварийной посадки в четверг врезался в автомобиль в штате Флорида. Два человека погибли, сообщила в своем Twitter полиция города Окала, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Две подтвержденные жертвы были пассажирами одномоторного самолета. Зона, где инцидент, не являющийся дорожно-транспортным происшествием, произошел, будет перекрыта на несколько часов", - уточнили органы правопорядка.

Как информировало Федеральное авиационное управление США, крушение произошло на шоссе юго-восточнее Окалы приблизительно в 11:30 по времени Восточного побережья США. Расследованием обстоятельств и причин катастрофы занимается Национальное управление по безопасности на транспорте.

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