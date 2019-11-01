Трамп выдвинул кандидата на пост первого замгоссекретаря США

1 ноября 2019 02:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В сенат направлено представление кандидата: Стивен Биган из штата Мичиган на пост первого заместителя государственного секретаря вместо Джона Салливана", - сказано в документе.

Кандидатура Салливана сейчас проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. В госдепартаменте он, в частности, отвечал за переговоры с Россией по сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

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