Власти США пообещали до $20 млн за информацию о пропавшем в Иране экс-агенте ФБР

4 ноября 2019 21:44 (UTC+04:00)

Власти США пообещали выплатить до $20 млн в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет установить местонахождение бывшего сотрудника ФБР Роберта Левинсона, пропавшего в Иране в 2007 году. Об этом в понедельник на брифинге для журналистов сообщил представитель американской администрации высокого ранга, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"В рамках программы Госдепартамента "Вознаграждение за помощь правосудию" мы объявляем вознаграждение в размере до $20 млн за достоверную информацию, которая поможет установить местонахождение и обеспечить возвращение [на родину] бывшего агента ФБР Роберта Левинсона", - сказал он.

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года, в последний раз его видели на острове Киш.

Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина не имел никакого отношения к деятельности властей США и прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Associated Press в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в Иране по заданию ЦРУ.

В прошлом Левинсон работал в ФБР и занимался уголовными делами, в том числе борьбой с оргпреступностью в США. По официальной версии событий, Левинсон уволился из ФБР в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах.

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