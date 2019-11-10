В США регулятор проверит, есть ли дискриминация при выдаче кредитов держателям Apple Card

10 ноября 2019 07:18 (UTC+04:00)

Финансовый регулятор в американском штате Нью-Йорк проведет проверки в отношении банка Goldman Sachs в связи с утверждениями о том, что он допускал дискриминацию по половому признаку при расчете кредитов для держателей карт Apple Card. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу в Twitter заместитель руководителя данного надзорного органа Гарет Родс.

Как он отметил, управление штата по финансовым операциям начнет расследование, чтобы "установить, были ли нарушены законы Нью-Йорка по борьбе с дискриминацией, а также гарантировать, что всех потребителей обслуживают одинаково вне зависимости от их половой принадлежности". Родс пояснил, что сотрудники регулятора обратили внимание на данный вопрос из-за серии записей, которые разместил в течение последних нескольких дней в соцсетях предприниматель Дэвид Хайнмайер Хэнсон, который специализируется на технологической сфере.

Хэнсон 7 ноября выступил с утверждением, что он и его супруга пытались взять кредит с помощью карты Apple Card, одним из финансовых операторов которой является Goldman Sachs. По словам предпринимателя, максимальный размер кредита, который ему было разрешено взять, был примерно в 20 раз больше, чем сумма, которую могла получить его супруга. Хэнсон подчеркнул, что у его жены кредитная история лучше, чем у него.

Предприниматель выразил уверенность в том, что в алгоритмы, на основе которых рассчитывается максимальный размер кредитов, заложен заведомо разный подход к мужчинам и женщинам. Он не исключил, что это может быть следствием некой ошибки или недоработки. Хэнсон в интервью агентству Bloomberg отметил, что после того как описанная им ситуация стала резонансной, сумма разрешенного для его супруги кредита была увеличена без запроса каких-либо дополнительных документов.

Представители Goldman Sachs заявили, что банк выдает займы лишь "на основе кредитоспособности клиентов" и не учитывает их пол, расовую принадлежность, возраст и прочие факторы. Представители компании Apple анонсировали указанную кредитную карту в марте текущего года. Она стала доступна в США в августе. Карта позволяет делать покупки с помощью платежной системы компании Apple на более выгодных условиях.

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