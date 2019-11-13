Конгресс США намерен продлить временное финансирование правительства до 20 декабря

Американские законодатели планируют разработать и принять резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 20 декабря. Об этом сообщила во вторник журналистам председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Нита Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк) по итогам переговоров демократов и республиканцев о бюджетных вопросах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Судя по всему, это будет 20 декабря", - отметила она, отвечая на вопрос о сроке продления финансирования правительства. На данный момент действует одобренная законодателями и подписанная президентом США Дональдом Трампом резолюция, которая обеспечивает финансирование федерального правительства до 21 ноября.

Главной проблемой переговоров представителей обеих партий является возведение ограждения на американо-мексиканской границе, на чем настаивает республиканец Трамп и его однопартийцы. Демократы выступили против данной инициативы и намерены выделить на нее как можно меньше средств.

Лоуи также подчеркнула, что начатая демократами процедура импичмента президента никак не повлияет на связанные с бюджетом переговоры. "Честно говоря, эта процедура не имеет никакого отношения к нашим переговорам", - сказала законодатель.

Участвовавший вместе с ней в беседе с журналистами председатель комитета по ассигнованиям Сената Ричард Шелби (республиканец от штата Алабама) подчеркнул, что в течение недели демократы и республиканцы проведут еще несколько встреч, на которых обсудят детали резолюции. "Президент должен будет сыграть в этом свою роль, и мы будем с ним беседовать", - отметил сенатор.

В случае непринятия бюджета США грозит новая приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

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