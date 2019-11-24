Майкл Блумберг выделил $30 млн на показ политических роликов в США

24 ноября 2019 04:49 (UTC+04:00)

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, который, предположительно, готовится вступить в президентскую гонку в США, уже выделил не менее $30 млн на показ политической рекламы по американскому телевидению в течение следующей недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The New York Times.

Блумебрг пока официально не объявил о вступлении в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Вместе с тем его помощники уже подали документы, чтобы его кандидатура была представлена на первичных выборах в ряде штатов.

По оценкам издания, Блумберг направил около $30 млн на показ агитационных роликов примерно в 20 штатах. Их будут демонстрировать с понедельника в течение семи дней. Издание отмечает, что политики, которые претендуют на выдвижение кандидатом от демократов в президенты США, потратили на аналогичные цели в этот же период значительно меньшие суммы. Больше всех израсходовал миллиардер Том Стейер - $1,2 млн. Остальные претенденты выделили менее $500 тыс.

"Майк готов заплатить, сколько нужно, чтобы победить [действующего президента США] Дональда Трампа", - отметил в беседе с журналистами газеты советник бывшего мэра Нью-Йорка Говард Вульфсон. Он также сообщил агентству Associated Press, что Блумберг в случае вступления в гонку не намерен принимать пожертвования на проведение кампании. "Он никогда в жизни не принимал пожертвований на политические нужды. Он не намерен начинать это делать, - сказал Вульфсон. - Его нельзя купить". Вульфсон сообщил, что Блумберг в случае победы на выборах откажется от президентской зарплаты. Он будет получать лишь $1 в год.

77-летний Блумберг с 2002-го по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. Согласно последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает $54 млрд.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, он зарегистрировался в качестве республиканца. В 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик. В октябре прошлого года он вновь зарегистрировался в качестве демократа.

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