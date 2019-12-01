Трамп выразил Джонсону соболезнования в связи с атакой в Лондоне

1 декабря 2019 08:53 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с британским премьером Борисом Джонсоном выразил соболезнования в связи с терактом в Лондоне.

"Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне", - заявили в Белом доме.

Два лидера лично встретятся на саммите НАТО в Лондоне 3-4 декабря.

Нападение с ножом на Лондонском мосту произошло в пятницу, пять человек были ранены, двое из них скончались. Подозреваемого ликвидировала полиция, власти рассматривают инцидент как связанный с терроризмом. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГ.

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