Шесть саудовских граждан допросили после стрельбы на базе ВМС США

Власти США допросили шестерых граждан Саудовской Аравии после стрельбы на военной базе "Пенсакола" во Флориде. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли четыре человека, включая стрелка. Еще семеро получили ранения. Детали происшествия правоохранительные органы пока не разглашают.

По данным телеканала, стрелком был Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение для иностранных военнослужащих на базе. Большинство учащихся по данной программе являются гражданами Саудовской Аравии. Всего по ней проходят обучение около 1500 человек, военнослужащие Саудовской Аравии принимают в ней участие с 1970-х годов.

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