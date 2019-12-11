В американской компании сотрудникам выплатили $10 млн в качестве подарка

11 декабря 2019 11:52 (UTC+04:00)

Руководство американской строительной компании потратило около $10 млн на бонусные выплаты своим сотрудникам в качестве благодарности за выслугу лет. Об этом сообщила телекомпания СNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сюрприз ожидал коллектив фирмы на ежегодной вечеринке по случаю предстоящих праздников. Перед ее началом каждому из 198 работников был выдан красный конверт, о содержании которого никто из них не догадывался. "Когда я открыла конверт, я не поверила своим глазам", - приводит телекомпания слова одной из сотрудниц.

Внутри каждого из концертов лежал чек на разную сумму - в зависимости от количества проведенных в компании лет. Так, начинающие сотрудники получили в качестве подарка не менее $100, в то время как самый опытный работник получил единовременную выплату в размере $270 тыс.

По информации СNN, руководство приняло такое решение, потому что благодаря усердному труду своих сотрудников была достигнута цель по строительству недвижимости общей площадью более 20 млн квадратных футов (более 1,8 млн кв. м). "Мы хотели отблагодарить наших сотрудников за достигнутую цель, - приводит телекомпания слова президента компании. - Мы не хотели размениваться по мелочам".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 11:11
АО «QazTech Ventures» Казахстана присоединится к V Глобальному фонду
Бизнес 10:51
США ищет подрядчиков для развития сельского хозяйства в Грузии
Бизнес 10:23
Нефть дешевеет на данных API о росте запасов в США
Энергетика 10:00
Китайский мигрант попытался проникнуть в США в стиральной машине
США 09:02
Ограничения со стороны США на авиаперевозки на Кубу вступили в силу
США 08:18
Лента новостей
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
Транспорт 11:50
В одном из районов Баку ограничена подача воды
Общество 11:48
Среднесуточная добыча нефти в Казахстане превысит 2 млн баррелей в 2020
Энергетика 11:44
ЕБРР и ВБ станут партнерами Узбекистана в строительстве тоннелей
Строительство 11:33
Доля ветровой электроэнергетики в Азербайджане будет расти
Энергетика 11:25
Завтра в Баку будет ограничено движение на ряде дорог
Общество 11:24
Французская компания готова расширить свое присутствие в Туркменистане
Бизнес 11:17
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 11:11
Сегодня в Азербайджане официально стартуют внеочередные парламентские выборы
Политика 11:09