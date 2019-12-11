В США подняли вопрос о признании России "спонсором терроризма"

Международный комитет сената США одобрил законопроект, который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас в список поддерживающих терроризм стран входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан. Ранее в нем были Куба, Ирак, Ливия и Южный Йемен.

Кроме того, комитет одобрил резолюцию, которая лишает президента Дональда Трампа права начать процедуру выхода США из НАТО без одобрения конгресса.

"Сегодня приняли все вынесенные на голосование предложения, кроме одного (законопроекта о защите от агрессии Кремля от 2019 года)", — сказал собеседник агентства.

Документ по России предписывает главе Госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиям ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".

На прошлой неделе заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл призвал признать, что Россия сама является жертвой террористических атак.

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