Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

13 декабря 2019 23:09 (UTC+04:00)

Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в пятницу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны ", - сказал Трамп в преддверии встречи с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом в Белом доме.

В августе Трамп объявил об официальном начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

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