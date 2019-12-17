United Airlines приобретет 50 самолетов Airbus на сумму около $7 млрд

17 декабря 2019 07:01 (UTC+04:00)

Авиакомпания United Airlines разместила заказ на покупку у Airbus 50 самолетов модели A321XLR на общую сумму около $7 млрд. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со сcылкой на ТАСС.

Новые машины должны стать заменой Boeing 757-200, которые перестали выпускать примерно 15 лет назад. В настоящее время United Airlines использует 75 машин данной модели. Предполагалось, что на их место придут Boeing 757-200 MAX, но, так как эксплуатация последних была временно прекращена после двух масштабных катастроф в Эфиопии и Индонезии, авиалиниям пришлось искать новое решение. Компания сочла Airbus A321XLR наиболее близким к требующим замены моделям вариантом.

"Новый Airbus A321XLR - идеальная эквивалентная замена для старых, менее эффективных летательных аппаратов, которые в настоящее время используются на рейсах между некоторыми из ключевых городов в нашей межконтинентальной сети", - приводит агентство слова ее представителя.

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