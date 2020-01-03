Пентагон одобрил отправку еще 3 тыс. военных на Ближний Восток

3 января 2020 22:57 (UTC+04:00)

Министерство обороны США одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток. Количество направленных в регион военнослужащих составит около 3 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телекомпании CNN, на Ближний Восток будут переброшены военнослужащие одной из бригад 82-й воздушно-десантной дивизии, из которой ранее в регион уже были направлены около 750 военнослужащих.

"Администрация президента Трампа должна представить Конгрессу информацию о том, какую стратегию проводит она на Ближнем Востоке, - отметил в интервью CNN сенатор Боб Менендес (демократ от штата Нью-Джерси), комментируя переброску войск. - Отправка дополнительного контингента в этот регион представляет собой эскалацию ситуации, и такой шаг не был одобрен Конгрессом США. Администрация обязана предоставить Конгрессу данные о том, на каких именно разведывательных данных она основывала свою решение об отправке войск на Ближний Восток".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Что означает гибель иранского генерала для рынка нефти?
Энергетика 17:30
Гибель генерала Сулеймани приведет к росту цен на нефть - американский эксперт
Энергетика 11:40
Байден назвал убийство Сулеймани эскалацией в опасном регионе
США 08:40
Советник Роухани прокомментировал убийство США генерала Сулеймани
Политика 08:17
В Иране пообещали отомстить США за гибель генерала Сулеймани
Политика 07:42
Пентагон взял на себя ответственность за убийство генерала Сулеймани (Обновлено)
США 07:08
Лента новостей
Китайский курорт Санья открыл первый туристический маршрут на двухэтажных автобусах
Китай 22:42
Новое правительство Ливана будет сформировано на будущей неделе
Арабские страны 22:25
ЦИК Испании решил лишить лидера Каталонии права занимать госдолжности
Европа 22:09
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд по стране
Финансы 21:55
В Багдаде наряду с генералом Сулеймани были убиты четыре иранских командира
Иран 21:42
МИД: Урегулирование карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана останется ключевой задачей этого года
Политика 21:39
Достопримечательности Рима лишат прилавков с сувенирами
Европа 21:27
Выросла цена барелля нефти
В мире 20:58
Госадвокатура Испании просит суд приостановить действие ордера на арест Пучдемона
Европа 20:42