США передали Киеву данные о крушении самолета в Иране

10 января 2020 17:01 (UTC+04:00)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала важные данные по авиакатастрофе в Иране, которые рассмотрят украинские эксперты.

Об этом написал в пятницу в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин, - написал Пристайко. - Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами".

Глава МИД Украины добавил, что ожидает разговора президента Зеленского с государственным секретарем США Майклом Помпео.

Ранее Зеленский призвал всех международных партнеров, прежде всего США, Канаду и Великобританию, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин.

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