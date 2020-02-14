США решили отложить введение ограничений против Huawei

Администрация США еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это следует из официального уведомления Министерства торговли США, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

"Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies", - отмечается в документе.