Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Windows Latest.
Отмечается, что обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, вызвало на устройствах различные сбои — от замедления работы компьютеров до произвольной отмены изменений в настройках.
Компания признала критические проблемы c обновлением и опубликовала инструкцию, как его удалить. Разработчики пообещали устранить ошибку в ближайшее время.
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