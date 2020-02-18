Microsoft признала обновление Windows 10 опасным

Microsoft отозвала обновление Windows 10, которое вызывает сбой в работе системы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Windows Latest.

Отмечается, что обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, вызвало на устройствах различные сбои — от замедления работы компьютеров до произвольной отмены изменений в настройках.

Компания признала критические проблемы c обновлением и опубликовала инструкцию, как его удалить. Разработчики пообещали устранить ошибку в ближайшее время.