В США в результате перестрелки байкеров погиб человек

Один человек погиб, 17 ранены в массовой перестрелке байкеров в американском городе Кливленд, штат Огайо, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, причиной послужила ссора в частном клубе, где в тот момент находились представители нескольких клубов байкеров.

Часть участников ссоры выставили за дверь, однако они вернулись с оружием и открыли стрельбу. Находившиеся в клубе ответили им тем же.

Мужчина 48 лет скончался на месте от множественных ранений, еще 17 человек поступили в больницы. Полиция устанавливает, сколько людей участвовали в перестрелке, о задержаниях пока официально не объявлялось.