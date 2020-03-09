В США в результате перестрелки байкеров погиб человек
Один человек погиб, 17 ранены в массовой перестрелке байкеров в американском городе Кливленд, штат Огайо, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным полиции, причиной послужила ссора в частном клубе, где в тот момент находились представители нескольких клубов байкеров.
Часть участников ссоры выставили за дверь, однако они вернулись с оружием и открыли стрельбу. Находившиеся в клубе ответили им тем же.
Мужчина 48 лет скончался на месте от множественных ранений, еще 17 человек поступили в больницы. Полиция устанавливает, сколько людей участвовали в перестрелке, о задержаниях пока официально не объявлялось.
Лента новостей
Сейчас вся наша работа направлена на предстоящий Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Баку - старший тренер сборной Украины
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО)
Турецкий гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнениях на параллельных брусьях
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО)
Украинский гимнаст завоевал "золото" Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на гимнастическом коне
Азербайджанский гимнаст завоевал "серебро" Международного турнира AGF Junior Trophy в вольных упражнениях
В Баку стартовали финальные соревнования первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем
Азербайджанские спортсмены вступают в борьбу в шести финалах Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Обнимаю всех наших маленьких соотечественников, передающих мне свои поздравления (ФОТО)
Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО)
Мансум Сафаров и Расул Ахмедзаде вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на перекладине
Азербайджанские гимнасты вышли в финал Международного турнира AGF Junior Trophy в упражнении на параллельных брусьях