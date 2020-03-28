Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тыс.

Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч. Такие оценки привел в пятницу университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этой информации, в стране заражены 100 717 человек, умерли 1 478 человек, поправились 862 инфицированных.

Соединенные Штаты ранее вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя КНР и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил эти цифры хорошо функционирующей системой тестирования.