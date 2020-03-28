Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тыс.
Количество заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч. Такие оценки привел в пятницу университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно этой информации, в стране заражены 100 717 человек, умерли 1 478 человек, поправились 862 инфицированных.
Соединенные Штаты ранее вышли на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, обойдя КНР и Италию. Президент Дональд Трамп объяснил эти цифры хорошо функционирующей системой тестирования.
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рауфа Бабаева
Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с деятельностью минэкологии и природных ресурсов (версия 2)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рауфа Бабаева
Эльшад Гаджиев: Официально заявляем - информация, распространенная в соцсетях не соответствует действительности
Фахреддин Исмаилов: Руководство ПАСЕ должно изменить подход, периодически демонстрируемый в отношении Азербайджана
Для ряда работников будет продлен льготный срок по выплате взносов по обязательному медицинскому страхованию
Cильные внешнеэкономические показатели позволят Казахстану справиться с последствиями снижения цен на нефть
Рауф Бабаев был потрясающим до глубины души человеком и личностью высокой культуры – Джавид Имамвердиев (ФОТО)
Рауф Бабаев был легендой нашей культуры и память о нем всегда будет жить в наших сердцах – Мурад Адыгезалзаде
На заседании парламента Азербайджана депутаты будут сидеть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга
Прогнозы инвестиционного банка Galt&Taggart о возможном воздействии коронавируса на экономику Грузии
МВД Азербайджана: Несмотря на особый карантинный режим, обеспечивается движение транзитных грузовиков (ФОТО/ВИДЕО)
В крупнейших городах Казахстана будет полностью приостановлена деятельность предприятий из-за угрозы коронавируса
Муса Гулиев: Целесообразно отложить обязательное медицинское страхование и другие выплаты на один год
При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта
В случае несоблюдения карантина деятельность регулярных маршрутов в Баку может быть приостановлена - транспортное агентство