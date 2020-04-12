Трамп назвал NYT лживой газетой

Президент США Дональд Трамп обвинил газету The New York Times в том, что ее заявления о европейском происхождении большинства завезенных в Нью-Йорк случаев заражения коронавирусом вызваны желанием вернуться в Китай после того, как тот отозвал аккредитации ряда ее журналистов.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, написал американский лидер в своем Twitter в субботу.

"Теперь лживая The New York Times связывает коронавирус с Европой, а не с Китаем. Такого еще не было! <...> А есть ли какие-то конкретные источники? Их вышвырнули из Китая, как собак, и теперь они, конечно, хотят вернуться", - написал Д.Трамп.

В среду издание, ссылаясь на исследования, написало, что коронавирус нового типа стал распространяться в Нью-Йорке в феврале преимущественно после посещения мегаполиса гражданами из европейских, а не азиатских стран.

В начале февраля США на фоне коронавируса ввели запрет на въезд почти для всех категорий иностранных граждан, побывавших в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. При этом ограничения на въезд в Соединенные Штаты из 26 европейских стран, входящих в безвизовую Шенгенскую зону, вступили в силу лишь в середине марта.