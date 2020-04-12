NASA раскрыло подробности программы по освоению Луны

Программа американского космического ведомства NASA по освоению Луны предполагает строительство базы на Южном полюсе естественного спутника Земли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном докладе ведомства.

База под названием Artemis Base Camp будет состоять из трех основных элементов: пилотируемого лунохода для транспортировки астронавтов на короткие расстояния, жилой мобильной платформы для путешествий продолжительностью до 45 дней и основного обитаемого модуля, в котором могут разместиться четыре человека. Как отмечается в докладе NASA, у лунохода не будет закрытой кабины, поэтому астронавты, передвигаясь на нем, должны будут надевать полностью защитные космические скафандры.

Помимо этого, база будет оборудована инфраструктурой для автономного электроснабжения, связи с Землей, радиационной защитой, посадочной площадкой, контейнером для утилизации радиоактивных отходов.

"Artemis Base Camp будет нашей первой точкой опоры на лунной поверхности", - отмечается в докладе NASA.

Другой важной частью документа являются инициативы космического ведомства по строительству окололунной станции Gateway. Планируется, что на ней будут находиться те астронавты, которые не будут работать на поверхности Луны. В NASA также надеются, что впоследствии Gateway удастся использовать в качестве промежуточного модуля для дальнейших полетов на Марс.