Пенс сообщил, что планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 штатов

США 24 апреля 2020 04:31 (UTC+04:00)
Пенс сообщил, что планы отмены санитарных ограничений обнародовали 16 штатов

Официальные планы отмены санитарных ограничений были обнародованы 16 из 50 американских штатов. Об этом вице-президент США Майкл Пенс сообщил в четверг на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту 16 штатов обнародовали официальные планы по открытию", - сказал он, обращаясь к присутствовавшему на брифинге президенту США Дональду Трампу.

"13 из них были опубликованы с тех пор, как вы (Трамп - здесь и далее прим. ТАСС) представили наши рекомендации по открытию Америки (подразумевается снятие санитарных ограничений) <...> на прошлой неделе", - добавил Пенс.

На прошлой неделе Трамп объявил, что власти США приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Глава Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 864 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 47 тыс. человек.

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