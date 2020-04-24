Легкомоторный самолет разбился в Техасе
В американском штате Техас легкомоторный самолет Pilatus PC-12/77 разбился вскоре после взлета из международного аэропорта города Даллас, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщает NBC, пилот после вылета сообщил о проблемах с двигателем.
Он попытался совершить аварийную посадку, в результате чего возник пожар. Пилота госпитализировали, о других пострадавших информации не поступало.
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