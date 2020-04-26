США дополнили список вероятных симптомов коронавируса

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса. Обновленный список размещен в воскресенье на сайте ЦКПЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прежде в этот перечень входили жар, кашель и затрудненное дыхание. К этим симптомам теперь добавлены озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса. Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

ЦКПЗ рекомендуют немедленно обращаться к врачу в четырех случаях. Это затрудненное дыхание, боли в груди, ранее не наблюдавшаяся растерянность, синюшный цвет лица или губ.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, зафиксировано более 954,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 54 573 человека. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.