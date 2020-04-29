Google открывает бесплатный доступ к видеоконференциям Meet

Google открывает бесплатный доступ к сервису видеоконференций Meet. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До этого сервис был доступен пользователям бизнес-аккаунтов GSuite и GSuite for Education. С мая в Google Meet можно будет зарегистрироваться с помощью электронной почты. Бесплатный доступ позволит создавать конференции с участием до 100 человек. Длительность видеоконференции ограничена 60 минутами, однако, этот лимит не будет действовать до 30 сентября. Также в число доступных функций входит демонстрация экрана, редактирование в режиме реального времени и свободная конфигурация окон на экране.

В компании отмечают, что к видеоконференциям нельзя будет подключить анонимных пользоватей без учетной записи Google.

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель. В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на iOS и Android.