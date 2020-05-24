Помощник Трампа заявил, что не обеспокоен его здоровьем
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен не обеспокоен состоянием здоровья хозяина Белого дома Дональда Трампа, поскольку тот тесно консультируется со своими врачами и энергично работает. Об этом О'Брайен заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На вопрос о том, что Трамп помимо гидроксихлорохина принимает азитромицин, О'Брайен отметил, что ему не известно "о каких-либо других препаратах, но президент тесно консультируется со своим лечащим врачом Шоном Конли". "Думаю, президент находится под чутким медицинским наблюдением. Он [Трамп] делает правильные вещи относительно того, что он и его врачи считают полезным", - сказал он.
"Я не обеспокоен его здоровьем, он гораздо энергичнее многих. [Президент] работает по 16-18 часов в день", - сказал помощник президента.
Трамп 18 мая признался, что регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса. Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму. Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день. Анализы дают отрицательный результат.