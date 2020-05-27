Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии

Корпорация Boeing на этой неделе объявит об отправке примерно 2,5 тыс. сотрудников в добровольный неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, решение, о котором компания может объявить 29 мая, связано с вызванным пандемией коронавируса падением авиаперевозок. Первая волна таких отпусков коснется производства в Сиэтле (штат Вашингтон).

Как отмечает издание, в прошлом месяце корпорация информировала о планах отправить в отпуск без содержания 230 сотрудников подразделения в Мельбурне в Австралии.

29 апреля глава корпорации Дэвид Кэлхун заявил, что пандемия оказала сильное негативное влияние на отрасль авиаперевозок, в связи с чем Boeing вынуждена сократить производство некоторых моделей самолетов. Это побудило руководство компании сократить 10% сотрудников по всему миру.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее пандемией. По данным организации, число заразившихся в мире превысило 5,5 млн, а количество умерших - 345 тыс.