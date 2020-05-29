В Миннесоте растет число участников протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда

Число участников уличных протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, продолжает расти в американских городах Миннеаполис и Сент-Пол в штате Миннесота, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, продолжающиеся уже три дня протесты на улицах соседствующих городов к вечеру четверга становятся все масштабнее. По информации CNN, в Миннеаполисе и Сент-Поле горят несколько построек и автомобилей, разграблены некоторые магазины. Протестующие окружили полицейское отделение, в котором до недавнего времени работали стражи порядка, задержавшие Флойда. Некоторые из демонстрантов смогли попасть внутрь здания и подожгли его.

Во многих местах возникают стычки демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские, располагающиеся как на улицах, так и на крышах зданий, пытаются не допустить распространения беспорядков, применяя слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие отвечают, бросая в сторону стражей порядка камни, стеклянные бутылки и петарды, а также пытаясь ослепить их с помощью лазеров.

Газета The New York Times отмечает, что акции протеста проходят также в Нью-Йорке, Денвере (штат Колорадо), Альбукерке (штат Нью-Мексико) и Луисвилле (штат Кентукки).

Ранее власти городов Миннеаполис и Сент-Пол ввели на их территориях режим чрезвычайной ситуации и обратились за помощью Национальной гвардии США в установлении порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов. Губернатор штата Миннесота Тим Уолз ранее в четверг удовлетворил их запрос.