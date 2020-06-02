Трамп назвал беспорядки в США актами внутреннего терроризма

Нынешние беспорядки в США являются не мирными демонстрациями, а актами внутреннего терроризма. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник вечером в Розовом саду Белого дома с обращением к согражданам в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками в стране в последние несколько дней.

"Мемориал Линкольна и мемориал Второй мировой войны подверглись нападению вандалов. <…> Это не мирные акции протеста, это акты внутреннего терроризма, - сказал Трамп. - Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога".

Трамп заявил, что федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах страны, где в последние дни произошли крупные беспорядки.

"Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору [США] развернуть [в его или ее штате] национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие сотрудников правоохранительных органов, до тех пор пока насилие не прекратится. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них (таких мэров и губернаторов - прим. ТАСС)", - заявил американский лидер.

По словам Трампа, федеральное правительство США намерено мобилизовать все свои гражданские и военные ресурсы, чтобы положить конец крупным беспорядкам в стране.

"Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы - как гражданские, так и военные, - чтобы прекратить беспорядки и мародерство, разрушение и поджоги [частной собственности], а также в целях защиты прав законопослушных американцев, включая ваше право [на приобретение и ношение огнестрельного оружия], гарантированное второй поправкой [к Конституции США]", - сказал американский лидер.