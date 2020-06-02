В Нью-Йорке продлили на сутки комендантский час

США 2 июня 2020 07:53 (UTC+04:00)
В Нью-Йорке продлили на сутки комендантский час

Комендантский час в Нью-Йорке продлен еще на сутки. Об этом решении, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник в своем Twitter мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"В нынешних протестах есть смысл и мощь. Но под покровом темноты группы людей пользуются протестами, чтобы подстрекать к насилию и уничтожать собственность. Наш главный приоритет состоит в обеспечении безопасности людей, поэтому я продлеваю комендантский час до вторника. Он начнется в 20:00 [04:00 GMT+4 среды]", - написал де Блазио.

Ранее в понедельник мэр объявил о введении комендантского часа в городе с 23:00 понедельника до 05:00 вторника. Как следует из его исполнительного указа, нарушителям может грозить тюремное заключение продолжительностью до трех месяцев, а также штраф в размере до $500. Не распространяется комендантский час, в частности, на пожарных, полицейских, медицинских работников, сотрудников ряда продуктовых магазинов и аптек.

За последние сутки в городе задержали во время протестов и беспорядков более 250 человек. Семь стражей порядка пострадали, 11 автомобилей полиции были повреждены.

Согласно подсчетам телеканала CNN, в субботу находиться на улице в ночные часы запретили в 25 городах США. В понедельник это число выросло уже примерно до 40. В большинстве случаев комендантский час в американских городах начинается в период с 19:00 до 23:00 и завершается в 05:00 или 06:00.

В ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер после того, как полицейские при его аресте применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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