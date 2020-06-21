При стрельбе в Миннеаполисе ранены более 10 человек

Полиция Миннеаполиса (штат Миннесота) сообщила о гибели человека в результате стрельбы, устроенной неизвестным преступником на юго-западе города. Как сообщается в воскресенье на официальной странице местного департамента полиции в Twitter, в ходе инцидента пострадали еще 11 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сотрудники правоохранительных органов информировали о 10 пострадавших, которые находятся в близлежащих больницах с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

"12 человек получили огнестрельные ранения в инциденте [со стрельбой], произошедшем на улице Ханнепин, один человек скончался, у 11 пострадавших ранения не представляют угрозы для жизни", - говорится в тексте.

Другие подробности пока не приводятся.