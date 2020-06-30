США прекращают экспорт военной техники и технологий двойного назначения в Гонконг

Вашингтон прекращает в понедельник экспорт произведенной в США военной продукции и некоторых технологий двойного назначения в Гонконг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт в Гонконг контролируемой отделом Госдепартамента по военно-политическим делам военной продукции американского производства, а также имеющих отношение к [обеспечению] национальной безопасности технологий двойного назначения, контролируемых Министерством торговли США. Если Пекин теперь относится к Гонконгу по принципу "одна страна - одна система", то и мы должны относиться так же", - написал он.