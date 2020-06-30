Администрация Twitch заблокировала аккаунт Трампа из-за оскорбительного поведения

Стриминговый сервис Twitch в понедельник объявил о временной блокировке аккаунта президента США Дональда Трампа на платформе из-за демонстрации "ненавистнического поведения" во время трансляции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил онлайн-изданию The Verge представитель сервиса, контент, носящий оскорбительный характер, был удален.

"Как и любой другой [пользователь], политики на Twitch должны соблюдать наши условия предоставления услуг и правила сообщества. Мы не делаем исключений для контента политического содержания или важных инфоповодов и будем принимать меры в отношении материалов, которые нарушают наши нормы", - приводит портал слова представителя Twitch.

The Verge отмечает, что незадолго до блокировки аккаунта хозяина Белого дома на стриминговой платформе, американский портал Reddit, на котором ведут дискуссии и публикуют новости, заблокировал сообщество сторонников Трампа "r/The_Donald". По словам гендиректора этого сайта Стива Хаффмана, члены упомянутого сообщества систематически на протяжении многих лет нарушали политику портала. Администрация Reddit также удалила около 2 тыс. сообществ в соответствии с последним обновлением принципов работы сайта, предусматривающим более жесткие меры против "пропаганды ненависти".