NYT: разведка США заявила об отсутствии доказательств связи России с талибами

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором указано на отсутствие прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» в Афганистане. Об этом сообщает The New York Times, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальный центр по борьбе с терроризмом оценивают данные о связи России и талибов как «средней надежности» и указывают на отсутствие уверенности в достоверности этой информации, говорится в меморандуме.

Кроме того, в документе отмечается, что Агентство национальной безопасности также не располагает информацией, подтверждающей вывод о «сделке» российской разведки с талибами.

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан» совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан» также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности.

Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Президент США Дональд Трамп сказал, что никто не проинформировал его о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.