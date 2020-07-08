SpaceX из-за непогоды отложила запуск группировки спутников Starlink

Американская компания SpaceX отложила запланированный на среду запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 10-й по счету группировкой микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был запланирован на 12:00 по времени Восточного побережья США.

"Отменяем сегодняшнюю миссию ввиду погоды", - информировала SpaceX. Компания обещала объявить дату новой попытки запуска, как только появится определенность на этот счет.

Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе должны быть выведены два спутника компании BlackSky.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.