Трамп распорядился приспустить флаги в память о конгрессмене Джоне Льюисе

Президент США Дональд Трамп распорядился в субботу до конца дня приспустить флаги над американскими правительственными зданиями, чтобы почтить память умершего в пятницу в возрасте 80 лет члена Палаты представителей Конгресса Джона Льюиса. Документ опубликован на сайте Белого дома.

"В качестве знака уважения к памяти Джона Льюиса и его продолжительной работе на благо общества я настоящим приказываю <...>, чтобы флаги США были приспущены над Белым домом, государственными зданиями и территориями, на военных и военно-морских базах, а также на всех судах ВМС", - говорится в распоряжении, действие которого распространяется на объекты на территории Соединенных Штатов и за рубежом.

Ранее о смерти политика сообщила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Льюис считался одним из наиболее видных борцов за права темнокожего населения в США. Он был одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланта (штат Джорджия).

Льюис являлся одним из заметных критиков главы Белого дома Дональда Трампа. Так, после победы республиканца на выборах он объявил, что впервые с момента избрания конгрессменом собирается пропустить инаугурацию очередного президента страны, поскольку не считает Трампа законно избранным главой государства