В Вайоминге упали три воздушных шара

Три воздушных шара упали в понедельник в западной части штата Вайоминг, пострадали от 16 до 20 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило местное управление шерифа.

Один человек был госпитализирован. Шары использовались для демонстрационных полетов в популярном среди туристов районе. По каким причинам они упали, пока не уточняется. Предполагается, что это могло произойти из-за погодных условий.