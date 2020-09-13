США и ОАЭ подписали соглашение о расширении полномочий консульских сотрудников

США 13 сентября 2020 03:27 (UTC+04:00)
США и ОАЭ подписали соглашение о расширении полномочий консульских сотрудников

Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о расширении консульских привилегий и иммунитета. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США и ОАЭ подписали расширенное соглашение о консульских привилегиях и иммунитете, которое предоставит консульским сотрудникам усиленную защиту во время работы с гражданами своих стран, - отмечается в заявлении. - Договоренность усилит возможности консульского персонала по обеспечению интересов граждан, национальных интересов".

В Госдепартаменте охарактеризовали ОАЭ как важного стратегического партнера по поддержанию стабильности в зоне Персидского залива, обеспечению американских интересов и свободы торговли в регионе.

Конкретных деталей соглашения во внешнеполитическом ведомстве США не привели.

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