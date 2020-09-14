Сборщики iPhone могут войти в индийскую программу господдержки на $6,6 млрд

Крупные сборщики iPhone, производимых компанией Apple, могут получить одобрение на участие в госпрограмме в Индии объемом 6,6 миллиарда долларов, направленной на разворачивание производства мобильных телефонов в стране. Как передаёт Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

По словам источников, ожидается, что в среду правительство Индии одобрит план, направленный на разворачивание производства мобильных телефонов в стране, на 150 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

Агентство добавляет, что в список производителей телефонов, уже одобренных профильным правительственным комитетом, уже входит основной поставщик Apple — Foxconn Technology Group, и ее конкуренты Wistron Corp. и Pegatron Corp. "Эти три компании собирают практически каждый iPhone, продаваемый во всем мире, на заводах, которые в настоящее время расположены в основном в Китае", — уточняет агентство. А кроме сборщиков Apple заявку на участие в программе подала южнокорейская Samsung Electronics.

Отмечается, что для участия в программе иностранные производители, включая Foxconn, Wistron и Samsung, должны взять на себя обязательства произвести инвестиции и представить планы производства устройств, которые будут продаваться по цене не менее 15 тысяч рупий (200 долларов). При этом у индийских производителей телефонов таких ограничений не будет.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения. Значительная часть устройств компании собирается на заводах в Китае.