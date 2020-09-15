США начали испытания опытного образца истребителя нового поколения

Соединенные Штаты приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика следующего поколения. Об этом сообщил во вторник в своей электронной версии еженедельник Defense News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он ссылается на информацию, полученную от помощника министра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера. "Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабную демонстрационную модель, и мы побили при этом рекорды, - заявил Ропер в интервью Defence News 14 сентября. - Мы готовы построить летальный аппарат следующего поколения таким образом, которого никогда прежде не было".

Как отмечается в публикации, "почти все детали", касающиеся нового самолета, будут оставаться засекреченными, поскольку речь идет о разработке в рамках целого семейства военной техники, включая космические и беспилотные летательные аппараты, а также компьютерные системы, предназначенные для завоевания превосходства в воздухе. Ропер отказался уточнить, сколько прототипов нового самолета уже поднималось в воздух, когда именно и где, какие компании американского военно-промышленного комплекса занимаются производством этой техники. Кроме того, он не стал пояснять, пилотируемой или беспилотной является новая система, для решения каких основных задач она создается, каковы ее основные летно-технические характеристики.

По утверждению Ропера, ВВС США фактически доказали, что в состоянии всего примерно через год после завершения аналитической части работы подготовить прототип истребителя нового поколения и начать его испытания.