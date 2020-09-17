Администрация США планирует начать распределение вакцины от COVID-19 в середине октября

Администрация США подготовила план распределения вакцины от коронавируса среди населения и планирует начать этот процесс в середине октября или немного позже. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня моя администрация выпустила детальный план распределения вакцины в стране", - сказал он. "Все готово, наши военные уже организованы, все организованы, и мы думаем, что все пройдет очень хорошо", - отметил президент. "Мы думаем, что можем начать в октябре, <...> это будет с середины октября, может быть, немного позже", - добавил американский лидер.

Вакцина от COVID-19 в США будет почти бесплатной, ее распределение начнется через 24 часа после одобрения регулятором, рассказал новый советник президента США Скотт Атлас, входящий в рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом.

"В первые 24 часа после одобрения со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в экстренном режиме вакцины будут доставлены. Это будет практически бесплатно для американцев", - сказал он.

"Ожидается, что это произойдет не позднее января 2021 года, это наш главный приоритет, - отметил советник. - Вакцина будет распределяться среди людей, находящихся в зоне риска, пожилых, сотрудников экстренных служб, работающих напрямую в сфере здравоохранения. Будет сделано как можно скорее".

Вакцина будет общедоступна раньше лета 2021 года

Дональд Трамп назвал ошибочным мнение директора федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберта Редфилда о том, что вакцина от коронавируса будет общедоступна в стране, скорее всего, только во второй половине 2021 года.

"Думаю, он допустил ошибку, когда говорил это. Это просто неверная информация", - сказал американский лидер в ответ на просьбу прокомментировать слова Редфилда.

"Я звонил ему, и он мне этого не говорил. <...> Мы готовы действовать немедленно, как о [готовности] вакцины будет объявлено", - продолжил Трамп. Он добавил, что, в частности, о результатах испытаний своего препарата "довольно скоро", как ожидается, объявит компания Pfizer.

Ранее директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Роберт Редфилд заявил, что американская вакцина от COVID-19 будет общедоступна в стране, скорее всего, лишь во второй половине 2021 года.

В ответ на это пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни подчеркнула, что сам Трамп исходит из того, что вакцина будет широко доступна для американских граждан к концу текущего года. Кроме того, она отвергла предположения о том, что американское правительство, по сути, прекратило попытки бороться с распространением COVID-19 в США, уповая на выработку "коллективного иммунитета" у основной части населения страны. "Коллективный иммунитет никогда не был стратегией здесь, в Белом доме. <...> Страна, общество могут выработать коллективный иммунитет, это факт. [Однако] это не представлялось когда бы то ни было в качестве стратегии здесь, в Белом доме", - заявила Макинэни.