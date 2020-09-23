Белый дом уволил критикующую Трампа сотрудницу за снижение работоспособности

Белый дом уволил советницу вице-президента США Майкла Пенса Оливию Трой, которая сейчас выступает с критикой в адрес руководства американской администрации, за снижение работоспособности. Об этом сообщил во вторник на брифинге помощник по нацбезопасности вице-президента США Кит Келлог, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трой, которая лишилась работы в Белом доме в августе, занималась в аппарате второго лица государства вопросами внутренней безопасности и борьбы с терроризмом, а также координацией рабочей группы по борьбе с распространением коронавируса. После увольнения она утверждала, что президент Дональд Трамп выражал "пренебрежение к человеческой жизни" в условиях пандемии, поскольку больше заботился об экономике и переизбрании, а также обещала поддержать на ноябрьских выборах соперника Трампа - кандидата на пост президента от Демократической партии Джозефа Байдена.

"Оливия Трой работала у меня, я уволил ее по причине того, что ее производительность [труда] начала падать, - сказал Келлог - Трой занималась координацией группы и организацией встреч, ее работоспособность падала. Я рекомендовал Пенсу, чтобы она ушла".

Келлог также опроверг слова Трой. "Я был на каждой встрече группы. Это инсинуация, оскорбление рабочей группы, президента и вице-президента", - отметил он. Рабочая группа, по его мнению, смогла значительно продвинуться в разработке вакцины от коронавируса, "которая будет работать". После этого помощник стал подробно перечислять действия президента в борьбе с пандемией.

Ведущая и основной выступающий на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни утверждала, что еще менее двух месяцев назад Трой с гордостью заявляла о работе в администрации. По словам Макинэни, Трой постоянно жаловалась, что чувствует себя истощенной и подавленной, организуя звонки и встречи.