Ураган "Дельта" обрушился на побережье Луизианы

Ураган "Дельта" обрушился на побережье штата Луизиана, США. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ураган "Дельта" обрушился на берег близ Креола, штат Луизиана, в 18:00 по времени CDT", - говорится в сообщении центра в Twitter.

Уточняется, что в некоторых районах южной части Луизианы наблюдаются штормовые волны и разрушительный ветер.