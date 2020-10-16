Трамп заявил, что осуждает идею превосходства белой расы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не разделяет идею превосходства белой расы. "Я осудил превосходство белой расы. <...> Я годами осуждал превосходство белой расы", - сказал он в эфире телекомпании NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом американский лидер выразил недовольство соответствующим вопросом ведущей: "Вы не спрашивали Джо Байдена о том, осуждает ли он движение "Антифа".

"Я осуждаю превосходство белой расы, <...> я осуждаю "Антифа", а также я осуждаю этих левых, которые сжигают наши города", - продолжил Трамп.

В сентябре во время дебатов с демократом Джозефом Байденом на просьбу модератора дискуссии подтвердить, что он осуждает сторонников идеи превосходства белой расы, американский лидер, по сути, так и не сделал этого, уклонившись от прямого ответа. На следующий день, коснувшись аналогичного вопроса, он заявил, что "всегда осуждал это в любой форме". Байден на дебатах в свою очередь сообщил, что считает движение "Антифа" идеологией, а не организацией боевиков, на чем настаивает Трамп.