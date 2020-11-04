Трамп пока лидирует по числу поданных за него голосов

Республиканец Дональд Трамп по данным на 21:15 по времени восточного побережья США (06:15) получил в общей сложности 22 825 137 голосов (50,7%), а его соперник демократ Джозеф Байден - 22 686 646 голосов (48,3%). Об этом сообщило информационное агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен получила 458 674 голоса (1,0%), кандидат от партии "зеленых" Хоуи Хокинс - 92 011 голосов (0,2%), а другие кандидаты - в общей сложности 0,2%.