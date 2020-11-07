Генсек НАТО поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил в субботу кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю вас, Джозеф Байден и Камала Харрис, с избранием в качестве следующих президента США и вице-президента", - написал он в Twitter.

"Я знаю Джо Байдена как сильного сторонника нашего альянса и с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с ним. Сильная НАТО важна как для Северной Америки, так и для Европы", - добавил Столтенберг.

В субботу Байден заявил, что одержал победу на выборах президента США и призвал американцев к единству.

Телеканалы CNN, NBC, Fox News и агентство Associated Press сообщили ранее, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за Белый дом.