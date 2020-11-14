В США за сутки коронавирус выявили более чем у 180 тыс. человек впервые с начала пандемии

Свыше 180 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зафиксировали в США за сутки впервые с начала пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в пятницу заражение коронавирусом было обнаружено у 184 514 человек на территории США, что стало для страны наивысшим показателем заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в штатах Среднего Запада, в том числе в Огайо, Индиане, Айове, Небраске, а также в Северной и Южной Дакоте.

Предыдущий антирекорд был установлен днем ранее, когда за сутки заражение было выявлено у 154 576 человек.