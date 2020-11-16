Трамп пообещал больше судебных дел по подсчетам голосов на выборах в ближайшее время

Американский лидер Дональд Трамп в воскресенье пообещал, что число судебных дел по всей стране по поводу подсчета голосов на прошедших 3 ноября президентских выборах будет только увеличиваться, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Многие судебные дела, которые рассматриваются по всей стране, не являются нашими, а скорее людей, которые стали свидетелями ужасных злоупотреблений. Наши серьезные [судебные] дела, показывающие неконституционность выборов 2020 года, и возмущение тем, что было сделано для изменения результатов, скоро будут начаты!" - написал в Twitter действующий президент США.

В пятницу суд в Мичигане отклонил требование республиканцев запретить утверждение результатов голосования в Детройте - крупнейшем городе штата. Такая же судьба постигла пять исков избирательного штаба Трампа в Пенсильвании. Наконец, сторонникам президента пришлось отозвать иск с требованием провести проверку части бюллетеней в Аризоне. В этом штате республиканцы жаловались на неправильную работу оборудования для обработки бюллетеней.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Байден уже провозгласил себя победителем. Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков - 3 ноября на всенародном голосовании утверждались их полномочия. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков - 270 голосов. В декабре выборщики собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства.