Мэр Нью-Йорка сообщил о росте уровня заболеваемости COVID-19 до 6,26% за семь дней

Уровень заболеваемости COVID-19 в Нью-Йорке вырос в среднем до 6,26% за семь дней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил мэр мегаполиса Билл де Блазио в Twitter.

Градоначальник написал, что в Нью-Йорке за сутки подтверждено 2 575 случаев заражения коронавирусом нового типа. 193 человека помещены в больницы. Уровень заболеваемости за неделю составил 6,26% по сравнению с 5,35% в пятницу. Де Блазио поставил задачу сбить этот показатель ниже 5%.

"Эти выходные будут поворотным моментом в борьбе с коронавирусом. Вакцинация неизбежна", - отметил мэр. Он имел в виду решение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США в пятницу одобрить обращение германской компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Pfizer планирует приступить к отгрузке вакцины в воскресенье утром. Власти США надеются уже в понедельник получить первые грузы и начать распределять препарат между нуждающимися.

Университет Джонса Хопкинса подтвердил, что число людей, умерших за сутки в США от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания, достигло самой высокой отметки за все время пандемии - 3 309. Предыдущий пик был подтвержден 9 декабря - 3 124 летальных исхода. 15 апреля в течение 24 часов от коронавируса умерли 2 752 человека.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 15,93 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 296 656 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.