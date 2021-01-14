Лидер республиканцев назвал ошибкой импичмент, но признал вину Трампа за штурм Капитолия

Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти (от штата Калифорния) назвал ошибкой импичмент президента США Дональда Трампа в условиях, когда не было проведено ни расследования, ни слушаний в Конгрессе, однако признал ответственность президента США за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий. С таким заявлением он выступил на проходящем в Палате представителей заседании по вопросу импичмента главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю, что импичмент президента в такой короткий промежуток времени являлся бы ошибкой. Не было проведено никакого расследования. Не было никаких слушаний. Более того, Сенат подтвердил, что процесс может начаться только после того, как избранный президент [Джозеф] Байден будет приведен к присяге", - сказал Маккарти. По его словам, импичмент приведет лишь к еще большему расколу в американском обществе.

При этом Маккарти фактически признал ответственность Трампа за действия его сторонников, ворвавшихся в Капитолий. "Это не значит, что президент ни в чем не виноват. Президент несет ответственность за нападение толпы погромщиков на Конгресс в среду", - подчеркнул лидер республиканцев. Он убежден, что Трамп должен был "немедленно осудить действия толпы, когда увидел, что происходит".

Маккарти считает, что американский лидер все еще в состоянии исправить ситуацию и должен для этого "предпринять немедленные действия": "признать свою долю ответственности, успокоить растущее недовольство [в стране] и обеспечить избранному президенту Байдену возможность успешно начать свой президентский срок".

Лидер республиканского меньшинства вновь призвал создать двухпартийную комиссию для расследования беспорядков в Капитолии, что его однопартийцы уже предлагали сделать до начала дебатов по импичменту. Он также считает, что вместо импичмента достаточно было бы вынести Трампу так называемое официальное порицание. "К сожалению, сейчас мы идем не по этому пути", - добавил Маккарти.

Голосование по импичменту

Голосование по резолюции об импичменте состоится в Палате представителей позднее в среду. Статья обвинения в документе одна - подстрекательство к мятежу. В случае утверждения документа в нижней палате вопросом о вынесении импичмента должен заняться Сенат, однако он не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января, а президентский срок Трампа истекает в полдень 20 января.

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.